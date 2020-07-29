شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مكتب تسويق منتجات «الإنتاج الحربى» المدنية فى «كينيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «إيجيكوب»، بهدف فتح مكتب لتسويق المنتجات المدنية للإنتاج الحربى بدولة كينيا، وذلك بديوان عام الوزارة، أمس.

وقال مرسى إن وزارة الإنتاج الحربى تهدف إلى خلق فرص تعاون بين الدول الإفريقية وبين الشركات والوحدات التابعة لها، حرصا على توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية ومصر ولتعميق التعاون الصناعى والاقتصادى بينهما فيما يتعلق بالمنتجات المدنية التى تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وأن يكون هذا التعاون فرصة لانتشار منتجات الإنتاج الحربى المدنية بجميع أسواق دول إفريقيا، إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأوضح محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن الهدف من توقيع العقد التعاون المشترك لتقديم خدمة توفر معرض دائم ومقر لشركات الإنتاج الحربى فى كينيا تعرض فيه مختلف منتجاتها المدنية، إذ تم تأكيد حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الكينى فى مختلف المجالات، خاصةً فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع المختلفة.

وقال الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيكوب للاستثمارات»، إن شركته إحدى الشركات الرائدة فى مجال تجهيز المعارض الخارجية والخدمات الإدارية خارج مصر، وإنه بموجب هذا العقد تتيح «إيجيكوب» عددا من الخدمات للهيئة القومية للإنتاج الحربى، مثل توفير مساحة لمقر دائم فى مدينة نيروبى مجهز بالكامل ويشمل مكاتب ومندوبين وغرف اجتماعات.