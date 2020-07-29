شكرا لقرائتكم خبر عن متعافية من «كورونا» بالبحيرة: مات معايا 6 في «العناية» وربنا نجاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس «كورونا» في البحيرة، عن شفاء وخروج حالة لسيدة تم علاجها ببلازما المتعافين في المستشفى، وهى لسيدة مسنة كانت محتجزة بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وبثت إدارة المستشفى مقطع فيديو للسيدة عبر صفحتها على موقع «فيبوك» تروى فيه تجربتها وشكرت فيه العاملين بالمستشفى على دورهم في رعايتها.

وقالت السيدة: «أنا كنت مريضة كورونا، وكنت في عداد المتوفين، ومات معايا 6 أشخاص في غرفة العناية، وربنا نجانى، بفضل الدكتور محمود جمال، والدكتور مدحت، وأشكر الدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، لا عمرى شوفته ولا أعرفه، ولكن الناس دى اهتمت بحالتى، حب من ربنا سبحانه وتعالى، لا واسطة ولا أي حاجة، ولكن أنا بقول ياناس أنا بشكرهم من كل قلبى».

وأوضحت المتعافية: «أنا كنت بشوف الموت في العناية، لولا الدكتور جمال والدكتورة دعاء كانوا بيفوقونى من الغيبوبة، كنت بين الحياة والموت، الحمد لله الذي شفانى وعافانى، وشكرًا لمستشفى كفر الدوار وممرضات مستشفى كفر الدوار، ألف حمد وشكر لك يارب ربنا يرفع البلاء والابتلاء الوباء عن مصر كلها».

وأضافت السيدة: «يا سيادة الريس نفسى مستشفى كفر الدوار تبقى صرح طبى كبير، وزى ماكانت قلعة في الصناعة تبقى قلعة في الطب.. وأشكر الدكتورة هالة زايد، إنها وافقت على العلاج بالبلازما اللى قررته إدارة المستشفى».

وطالبت السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمكافأة العاملين في المستشفى تقديرًا لدورهم في رعاية المرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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