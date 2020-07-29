شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جوجل أمام الكونجرس: شركتى قدمت منصة تنافسية منحت المستهلكين الخيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، سوندار بيتشاى فى كلمته الافتتاحية أمام الكونجرس ، إن الشركة قدمت منصة تنافسية كان من شأنها تخفيض أسعار المعلنين ، مما منح المستهلكين المزيد من الخيارات.

وأضاف "نحن ملتزمون بالقيام بذلك بمسؤولية".

وروج بيتشاى لنجاح ونمو الشركة في الولايات المتحدة. وقال إن الشركة توظف أكثر من 75000 شخص في الولايات المتحدة عبر 26 ولاية. وقال في نهاية عام 2019 ، زاد إنفاق الشركة على البحث والتطوير 10 أضعاف على مدى 10 سنوات من 2.8 مليار دولار إلى 26 مليار دولار.

وقال رئيس اللجنة الفرعية ديفيد سيسيلين ، إن موظفى جوجل ناقشوا "التهديد المتزايد" للمواقع المتنافسة مثل محركات البحث الرأسية.

وقال سيسيلين إن مذكرة للموظفين أظهرت أنه منذ حوالي عقد من الزمان ، اعتقدت جوجل أن بعض مواقع الويب تتلقى "عددًا كبيرًا من الزيارات". ووصف "هجومًا متعدد الجوانب" على مثل هذه المواقع ، مثل Yelp ، الذي قال إن التحقيق وجد أن جوجل هددت بإزالتها.

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سأل سيسيلين الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عما إذا كان هذا النشاط مضادًا للمنافسة.

وقال دون التأكيد على ادعاءات سيسلين: "عندما أدير الشركة ، أركز حقًا على منح المستخدمين ما يريدون".

سأل سيسيلين أيضًا ما إذا كانت جوجل تستخدم مراقبة مواقع الويب الأخرى لوضع استراتيجيتها الخاصة.

قال بيتشاى "تمامًا مثل الشركات الأخرى ، نحاول فهم الاتجاهات من البيانات التي يمكننا رؤيتها ونستخدمها لتحسين منتجاتنا لمستخدمينا".