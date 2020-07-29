شكرا لقرائتكم خبر عن د.أحمد عمر هاشم يختص تلفزيون الخليج 365 بدعاء "يوم عرفة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تلفزيون الخليج 365 بدعاء يوم عرفة.

وإلى نص الدعاء:" ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل منا انه هو السميع العليم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وصلم "خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسأل الله أن يتقبل منا صيام يوم عرفة، وأن يتقبل منا دعائنا وأن يغفر لنا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم أجعل هذا البلد أمنا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، وفك كربك المكروبين وفرج الهم عن المهمومين ، وأغفر لأمة محمد أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين".

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم حل ضيفاً على تلفزيون الخليج 365، وقال إن من يصوم يوم عرفة يصومه استحبابا وتطبيقا لسنة رسول الله.، وإن القادر على الصيام يصوم، ومن لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن كان نيته أن يحج وحالت الموانع دون حجه يكتب الله ثواب الحج والرسول قال "إنما الأعمال بالنيات ولكل مرئ ما نوى".

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وحول أفضل الأوقات لذبح الأضاحى، قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أفضل وقت هو من بعد صلاة العيد لقول الله تعال (إنا اعطينك الكوثر فصلى لربك وانحر)، ويكون بعد صلاة عيد الأضحى وبعد مرور الوقت الذى تكون أديت فه الصلاة، او في أي وقت يوم العيد، وفى أيام التشريق الثلاثة.