شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة لـ تليفزيون الخليج 365: الإجراءات الاحترازية سبب تراجع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة في جامعة عين شمس، إنه فى الفترة الأخيرة بدأ يتم تسجيل أعداد قليلة من الإصابات والوفاة، ويرجع ذلك نتيجة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي فرضتها الدولة إلى جانب أساليب الوقاية، مشيرا إلى أن هذه النقاط هي التي تدعم نقص الإصابات خلال الفترة الماضية.

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وأشار رئيس قسم المناعة في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أنه من الناحية الثانية توجد بعد الأشياء والتي تدعم الفيروس وتساعد على انتشاره، ومنها الإهمال والاستهتار ومروجى الاشاعات وتجار الأزمات كل هذه العناصر تؤدى إلى زيادة انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور أشرف عقبة أنه عند تسجيل جائحة بيحدث زيادة في الإصابات تصل إلى حد عالى وإلى القمة وعقب ذلك يحدث هبوط وهو ما يسمى بمنحى التفشى، مشيرا إلى أن الوضع الآن بمصر في مرحل انخفاض الأعداد، ولكن بالنظر إلى تجارب بعد الدول الغربية نجد بدأت تشهد زيادة في الأعداد وهذا يشير إلى أنه من الممكن أن تزيد أعداد الإصابات مرة أخرى في حالة عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن الشخص الذى أصيب بفيروس كورونا وشفى منه تتكون لديه مناعه ضد الفيروس ولكن إذا حصل الشخص على أدوية تساهم في خفض المناعه لديه فإنه قد يصاب مرة ثانية بالفيروس، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي تمحور للفيروس.