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إنفوجراف.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن كورونا ومكافحة مصر لفيروس سى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الصحة العالمية العديد من الأمور الهامة بخصوص مصر أبرزها أنها أول دولة فى العالم تنجح فى القضاء على فيروس سى بحلول اليوم العالمى للإلتهاب الكبدى فى 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس، كما جرى الحديث عن عدة أشياء هامة أخرى بخصوص فيروس كورونا نوضحها فيما يلى..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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