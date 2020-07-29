إنفوجراف.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن كورونا ومكافحة مصر لفيروس سى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الصحة العالمية العديد من الأمور الهامة بخصوص مصر أبرزها أنها أول دولة فى العالم تنجح فى القضاء على فيروس سى بحلول اليوم العالمى للإلتهاب الكبدى فى 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس، كما جرى الحديث عن عدة أشياء هامة أخرى بخصوص فيروس كورونا نوضحها فيما يلى..

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