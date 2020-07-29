شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية لـ تلفزيون الخليج 365: 464 مجزرا جاهزا لاستقبال الأضاحى بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في المجازر ومنع الراحة والإجازات للعاملين في المجازر وإدارات التفتيش على اللحوم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور أيمن عادل، خلال لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365"، أنه تم تكثيف الحملات على محلات بيع وعرض اللحوم والمجازر وعلى مصانع اللحوم، والدواجن والأسماك، وتم صيانة 464 مجزرا في جميع أنحاء الجمهورية وجاهزون لاستقبال الأضاحى فور انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

وأشار مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن دخول المجازر لذبح الأضاحى سيكون بالمجان لجميع المواطنين، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، وهذا القرار هدفه الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار مخالفات الذبح في الشوارع، مضيفاً:" أي مواطن يتوجه لأقرب مجزر تابع له، حتى لا تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظات بتوقيع غرامات على من يقوم بالذبح في الشوارع".

وتعليقا على أن عدد المجازر قليل مقارنة بعدد المواطنين الذين يرغبون في ذبح الضاحى، قال: "لدينا 464 مجزرا منتشرا في جميع المدن وفى بعض القرى على مستوى الجمهورية، ونستطيع من خلالهم تغطية كافة عمليات الذبح في العيد الذى يتم في كل أيام العيد، وأدعو المواطنين لعدم التكدس أمام المجازر للحافظ على صحتهم، الذبح في المجازر يحافظ على صحة المواطنين لأنه يتم الكشف علي الأضحية.

وكانت وزارة الزراعة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ناشدت جميع المواطنين بذبح أضحياتهم فى المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع، تجنبا لتلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والأمراض.