شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس آبل أمام الكونجرس: شركتى ليست مهيمنة فى أى سوق وتواجه منافسة شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، شهادته اليوم الأربعاء، بتقديم الاحترام للنائب الراحل جون لويس، قبل أن يدافع عن شركته قائلا إنها ليست مهيمنة فى أى سوق، وتواجه منافسة شرسة في سوق الهواتف الذكية.

قال كوك أمام لجنة الاستماع فى الكونجرس للمساءلة بشأن الممارسات التجارية والالتزام بقانون مكافحة الاحتكار: "هدفنا هو أن نكون الأفضل وليس الأكثر".

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وأكد "ليس لدينا حصة مهيمنة في أي سوق أو في أي فئة من المنتجات التي نزاول فيها أعمالنا" .

وقالت شبكة "سى إن إن" إن هذه ليست الشكوى الرئيسية التي وجهها منتقدو آبل ضد الشركة، على الرغم من ذلك، يشكو العديد من مطوري التطبيقات من قواعد متجر التطبيقات الصارمة من آبل.