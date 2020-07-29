شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمازون أمام الكونجرس: يجب التدقيق فى شركتى وكبرى المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، جيف بيزوس ، أمام جلسة استماع فى الكونجرس "لا توجد قوة في العالم قادرة على تحريك" شركة تواجه النقد ولا تزال تعتقد أنها تفعل الشيء الصحيح."

في شهادته المعدة المنشورة على موقع أمازون ، بدأ بيزوس بسرد قصته الشخصية ، وحكى قصة والدته ووالده وكيف لم يكونا أغنياء وإنما رجل جاء من كوبا ولم يكن متعلما ولا يعرف بالإنجليزية ولكنه كان لديه تصميم وأمل فى المستقبل، قبل أن يشرح كيف استثمروا مدخراتهم في أمازون ، والإنترنت.

وأكد بيزوس: "لم يفهموا شيئًا ، لكنهم كانوا يراهنون على ابنهم".

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وقال بيزوس إن أمازون تواجه سوقًا مزدحمة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت - تسمى العلامات التجارية المزدهرة مثل Target و Costco و Walmart. وأكد الرئيس التنفيذي أيضًا أن شركته تستحق التدقيق:

اسمحوا لي أن أختتم بالقول إنني أعتقد أنه يجب فحص أمازون. يجب علينا فحص جميع المؤسسات الكبيرة ، سواء كانت شركات أو وكالات حكومية أو غير ربحية. مسؤوليتنا هي التأكد من أننا نجتاز هذا الفحص بشكل جيد.