شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكونجرس تصف شركات التكنولوجيا بـ"محتكرى الاقتصاد عبر الإنترنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارن جيري نادلر ، رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب ، عمالقة التكنولوجيا اليوم مع محتكرى السكك الحديدية قديما ، قائلاً إن الصناعة تمارس قوة هائلة على الأسواق.

وقال نادلر في بداية الجلسة: "في حين أن التكنولوجيا الأساسية تختلف اختلافا كبيرا بالطبع ، إلا أن الوسطاء الرقميين الجدد لديهم القدرة على التحكم في الوصول إلى الأسواق الهامة".

ومن جانبه جادل النائب ديفيد سيسيلين ، رئيس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب في بداية الجلسة أن الوباء يمكن أن يرسخ هيمنة منصات التكنولوجيا الكبيرة مثل أمازون وجوجل.

تضمنت ملاحظات سيسيلين الافتتاحية الرؤساء التنفيذيين في أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل ووصف شركات التكنولوجيا بأنها "أباطرة الاقتصاد عبر الإنترنت."

Advertisements

وقالت سيسيلين: "إن كل منصة تمثل عنق الزجاجة لقناة رئيسية للتوزيع". هذه المنصات لديها الحافز والقدرة على استغلال هذه القوة. يمكنهم فرض رسوم باهظة ، وفرض عقود قمعية ، واستخراج بيانات قيمة من الأشخاص والشركات التي تعتمد عليها ".

وقال سيسيلين أيضًا إن الأمريكيين "عالقون بخيارات سيئة" وأن البلاد "كانت دائمًا في حالة حرب ضد السلطة الاحتكارية".