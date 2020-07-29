شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى، مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روما اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبدالحميد مأمورى التفتيش المعينين على لجنة الأخضر فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية بدا عليهما علامات القلق والارتباك الشديد .

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابا بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة علاء الدين عمارة، ويوسف حامد، مأمورى الفحص، فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على، أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى، مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 47 و48 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف ، مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.