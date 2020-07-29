شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحى بالقاهرة تطلق حملة توعية بمخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، حملة توعية عن مخاطر القاء مخلفات ذبح الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي، وتسببها فى حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة. وشملت حملة التوعية إرشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعيه بالمجازر الآلية بالبساتين ومحلات الجزارة بمنطقة المذبح بالسيدة زينب ومنطقة عين شمس.

وأشار إلى أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى بوضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة الخاصة سواء لعيد الأضاحي أو في العموم و أيضا عن سرعة الأتصال علي الخط الساخن 175 والإبلاغ عن أى شكوى.













Advertisements























