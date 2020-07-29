شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف 12 مليون و160 ألف جنيه لـ608 طبيب من مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن اتحاد المهن الطبية قام بتسليم الدعم المالي لعدد 608 طبيب أصيب بفيروس كورونا المستجد باجمالي 12 مليون و160 ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الآن، وحاليا يتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من (2520) طبيب آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس النقابة، فى بيان، أنه جار مراجعة طلبات الدعم من اسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف حيث تم استلام 15 طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.

وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ 20 الف جنيه، تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ 100 الف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الاطباء.

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وأضافت: يعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعاً لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعماً لاسر الشهداء، كما نجدد المطالبة بحقوق الاطباء في بدل عدوى عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، التى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 148 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتورة هبه عبد الله على أحمد، مقيم نساء وولاده بمرسى مطروح، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.