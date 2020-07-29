فيديوجراف.. الحبس و الغرامة مصير فتيات تيك توك ..آخرهم منار سامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية. وينشر الخليج 365 في سطور رحله تحول فتيات التيك توك من الشهره الي خلف القضبان

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