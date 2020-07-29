شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يدعو المرأة الليبية للمشاركة في مكافحة التطرف واستقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأربعاء، ورشة عمل لنخبه من نساء ليبيا من مختلف التخصصات العلمية، حول: «دور المرأة في تعزيز السلم المجتمعي»، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

قال صالح عباس، وكيل الازهر، في كلمته، إن على المرأة الليبية اتجاه الوطن مسئولية كبيره لتوحيد الأسرة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، مشيراُ إلى دورها في تذليل العقبات ومواجهة التطرف والغلو عبر خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وأكد على أهمية دورها الفعال في بناء المجتمع الإسلامي منذ القدم.

وأضاف أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الورشة تأتي في إطار خطة المنظمة للتواصل مع كافة الفئات في المجتمع، والمساهمه في مواجهة التحديات التي يعاني منها الجوار الليبي والمنطقة، وتفنيد الأفكار المغلوطة والرد عليها خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهري الذي يمثل منهج الوسطية والاعتدال.