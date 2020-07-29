شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وتم الاتفاق على الاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في تدريب الإعلاميين والصحفيين، وعقد دورات تدريبية مكثفة، تهتم برفع المهارات الإعلامية وكذلك المحتوى والمضمون.

واقترح جبر عقد بروتوكول تعاون عام يشمل أوجه التعاون والاستفادة من بعض العناصر المميزة، التي تم تدريبها في الأكاديمية في بعض لجان ووظائف المجلس والاهتمام بالقضايا، التي تهم الشأن العام وإدراجها ضمن برامج التدريب المشتركة.

وأكدت راغب ترحيبها بالمقترحات المقدمة من رئيس المجلس وتكثيف أوجه التعاون مع مختلف وسائل الإعلام، خصوصا في القضايا التي تهم الرأي العام والأسرة المصرية، وكيفية طرحها من خلال برامج إعلامية، تسهم في رفع درجات الوعي خصوصا لدى أجيال الشباب، الذين يستعدون لتحمل المسؤولية في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم بلورة الأفكار التي تم طرحها في ورقة عمل يتم التباحث بشأنها وإدراجها ضمن برامج التعاون المشترك بين الجانبين.