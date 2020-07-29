شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة أشجار معمرة بنقابة المعلمين بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد التواصل الإجتماعي بالقليوبية ومدينة بنها، صورا على مواقع الإنترنت وصفحات «فيسبوك»، توضح قيام نقابة المعلمين بشمال القليوبية بمذبحة لعدد كبير من الأشجار المعمرة القديمة، التي تحيط بالنقابة وداخل حديقة نادي المعلمين، بشكل أثار حفيظة المواطنين، حيث تم قطع الأشجار بشكل جائر واصفين ذلك بتهكم أنه «أول إنجازات نقيب المعلمين الحالي» المعين من النقابة العامة.

وطالب أهالي بنها وقاطنو منطقة الكورنيش بفتح تحقيق في الواقعة التي تسببت في تشوية المظهر العام للمنطقة والتخلص من أشجار معمرة كانت تعطي المنطقة طابعا جماليا.

وناشد رواد مواقع التواصل محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، التدخل لوقف المذبحة والتحقيق في هذا القرار الذي تعدى أشجار النادي، وتم تنفيذه في الشارع والذي هو مسؤولية مجلس المدينة.