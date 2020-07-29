شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: بدأنا استعادة العافية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن المحافظة بحكم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة الإقبال عليها لن يكون مثل المحافظات السياحية الأخرى، بينما هناك إجراءات احترازية في عيد الأضحى المبارك، وهناك غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واستكمل أن التعليمات الخاصة برئيس الوزراء تنفذ بحذافيرها، وأسوان بدأت تستعيد عافيتها بعد الجائحة، لا سيما أن المحافظة لم تسجل أي إصابات منذ أيام، وهناك مستشفيات كانت تحتوي على 100 % من الإصابات باتت الآن لا يتعدى المصابين فيها نسبة 45 %.
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الوضع في مصر
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اصابات
92,947
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تعافي
35,959
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وفيات
4,691
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