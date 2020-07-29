شكرا لقرائتكم خبر عن 24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.. و3 معارض تشكيلية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجًا فنيا ثريا خلال أغسطس، يأتي ضمن الخطة الزمنية التدريجية لعودة الحياة إلى الأنشطة والفعاليات الإبداعية في مصر ويتضمن مجموعة من العروض المتنوعةً التي تشمل ألوانًا إبداعية متميزة، وينطلق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ويقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية «النافورة – المكشوف – أوبرا الإسكندرية» طبقًا للإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة حفاظًا على السلامة العامة للجمهور والفنانين والعاملين.

ويشمل حفلات لعدد من النجوم والفرق الجادة إلى جانب فرق دار الأوبرا على الحجار، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، محمد الحلو بقيادة المايسترو سليم سحاب، نسمة محجوب، بلاك تيما، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادى، وفرق الأوبرا «عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية – نجوم أوبرا القاهرة – الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام «احتفالا بالسنة الهجرية الجديدة» – القومية العربية للموسيقى – الموسيقى العربية للتراث- فرسان الشرق للتراث «عرض ريا وسكينة» – أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي – وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين»، المنشد على الهلباوي، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، سعيد الارتيست، كلثوميات، حفل العندليب الاسمر وفرقة الحضرة إلى جانب 3 معارض تشكيلية للفنانين سالي الحريري ووليد شاهين بقاعة صلاح طاهر والدكتور محمد الديب بقاعة زياد بكير، هذا إلى جانب استضافة العرضين المسرحيين الطوق والاسورة والسيرة الهلامية من إنتاج البيت الفني للمسرح.

يذكر أن عروض الأوبرا خلال يوليو شهدت إقبالا جماهيريا حيث علقت مسارحها لافتة كامل العدد طبقًا للسعة الآمنة المسموح بها، والتي تصل إلى 25% من الطاقة الاستيعابية الفعلية إلى جانب تطبيق جميع التدابير الاحترازية التي تم التعارف عليها والتزم بها الجميع.