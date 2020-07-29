شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مشرف وسائق نظافة عن العمل لإلقائهم مخلفات ورتش بترعة المريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بالإيقاف عن العمل لكلاً من إسلام إدريس فرج الله، المشرف عن قطاع النظافة بالهرم، ورمضان سيد عبدالحميد، السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيقات مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.

وجاء القرار نظراً لقيامهما بإلقاء المخلفات والرتش بترعة المريوطية بدلاً من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك وهو الأمر الذي يحدث ضرراً جسيماً بالترعة ويعد تكاسلاً كبيراً من العاملين في أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ووجه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية بقرار الإيقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية.

كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع أي مخلفات من مجرى الترعة وعدم السماح بإلقاء أي مخلفات بها مشيراً أن المحافظة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية وتحويل مظاهر القبح التي عانت منها الترعة على مدار سنوات إلى مظهر حضارى يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

وأكد في تصريحات له أنه لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكداً أن المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم مشدداً أن المحافظة لن تتوانى عن تحقيق الانضباط في كافة الاجهزة وأن على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل لافتاً أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين بشأن أي أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الادارى للتحقيق والتعامل الفورى معها .

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