شكرا لقرائتكم خبر عن «الضب لا يؤكل إلا لعلاج العقم ومسموح لنا الزواج من خارج القبيلة».. مقطع فيديو يثير غضب السيناوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي بشمال سيناء في غضب قطاع كبير من المواطنين من أبناء المحافظة، حيث أن مقطع الفيديو مدته 4 دقائق من برنامج «شيف ونص» على قناة النيل لايف.

وبحسب الفيديو فقد استضاف الشيف أحمد المغازي، مقدم البرنامج، إحدى السيدات وتدعى هبة فاروق، ترتدي الزي السيناوي، وتدعي أنها من أبناء محافظة شمال سيناء، للحديث عن العادات والتقاليد والأكلات السيناوية الشهيرة، حيث قدمت الضيفة معلومات مغلوطة وصورة مشوهة عن سيناء وأهلها، بعدما أدعت أن جميع سكان شمال سيناء يقطنون الصحراء ويأكلون اللصيمة، وهي أكل شعبية بالمحافظة.

كما ادعت ضيفة البرنامج أن أبناء سيناء لا يتزوجون إلا بنات العم، وإلا كان الطرد من القبيلة لمن يخالف ذلك، وهي معلومة مغلوطة، حيث يُسمح للشباب بالزواج من فتيات من خارج القبيلة ومن خارج المحافظة، بجانب ادعائها بأن وجبة العرس هي الضب، وذلك على عكس الواقع، فالضب يتم أكله في حالات قليلة جدًا كعلاج من العقم.

ردود الفعل على مقطع الفيديو واسعة جدًا على السوشيال ميديا، حيث أبدى أبناء سيناء استيائهم من مقطع الفيديو الذي يشوه أبناء سيناء ويشوه العادات والتقاليد السيناوية وتقديم معلومات مغلوطة لجمهور المشاهدين عن سيناء وأهلها، بجانب المطالبة برفع دعاوي قضائية ضد القناة وضد ضيفة البرنامج، وقيام القناة بالاعتذار عن ذلك الفيديو.

وبعد ردود الفعل الغاضبة ظهرت ضيفت البرنامج في مقطع فيديو مصور على شبكة الإنترنت، اعتذرت فيه لأبناء وأهل شمال سيناء على مقطع الفيديو، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى سيناء وأهلها لأنها تكن لهم كل احترام وتقدير وأنهم أهلها ولا يمكن لأحد أن يسيء لأهله، واصفةً أن مقطع الفيديو قديم.

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