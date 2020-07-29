شكرا لقرائتكم خبر عن مركز طبي بالإسماعيلية يتحول إلى «بيت ثعابين».. والأهالي يطلبون تدخل وزيري الصحة والتضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول مركز طبي مهجور بمدينة الإسماعيلية بنطاق حي ثالث إلى «بيت للثعابين» تهدد حياة المواطنين بالعمارات السكنية المجاورة له، وسط استغاثات من المواطنين إلى وزيرة الصحة ووزيرة التضامن التابع لها المركز الطبي وإلى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، للتدخل الفوري وإعادة تشغيل المركز أو سحب الأرض المخصصة له والاستفادة منها في مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال منصور أحمد من سكان المنطقة، إن المركز أقيم في عام 2000 وهو تابع لجمعية عمر ابن الخطاب الخيرية التابعة للتضامن الاجتماعي، وكان مركزًا طبيًا للمواطنين محدودي الدخل بالكشف بأجر رمزي وكان يعمل به أساتذة جامعيون بينهم د هاشم رشوان رئيس قسم المسالك البولية الأسبق بطب القناة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ثم توقفت عن العمل بعد عدة سنوات منذ أكثر من 15عامًا.

مركز طبى مهجور بمدينة الإسماعيلية

وتؤكد عفاف السيد، مواطنة من العمارة المجاورة للمركز، أن المركز يقع على مساحة نحو نصف فدان وتقدر بعشرات الملايين وهي أرض تابعة للمحافظة تم تخصيصها للجمعية وتعتبر إهدار للمال العام بسبب توقفها عن العمل وتطالب وزيرة التضامن بسحب الأرض من الجمعية فورا واعادتها للمحافظة وتخصيصها كمركز طبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

مركز طبى مهجور بمدينة الإسماعيلية

مركز طبى مهجور بمدينة الإسماعيلية

وتستغيث زينات عبدالمعطي، ربة منزل بالمنطقة، مما تصفه بـ«بيت الثعابين» في إشارة إلى المركز الطبي المهجور والذي تحول إلى مأوى للثعابين والعقارب والخارجين عن القانون في ظل تجاهل تام من المسؤولين.

مركز طبى مهجور بمدينة الإسماعيلية

من ناحيتها أعلنت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، فتح تحقيق عاجل في ملف الركز الطبي وأسباب توقفه والموقف القانوني له وللجمعية مؤكدة انها لن تسمح ببقاء هذا المشهد وانها ستتخذ إجراءات تحافظ على المصلحة العامة.

مركز طبى مهجور بمدينة الإسماعيلية

من جانبه أكد مسؤول بديوان عام المحافظة تكليف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعرض ملف شامل حول المبنى وتاريخ تخصيص الأرض له والموقف الحالي للمركز الطبي وأسباب توقفه تمهيدا لاتخاذ قرار حوله.

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