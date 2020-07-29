شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تطالب بوقف التجارة غير المشروعة للحيوانات في الحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بسرعة وقف التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وغردت غادة والي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " لابد من وقف التجارة غير المشروعة في الحياة البرية! الصيد غير المشروع للنمور للمنتجات الطبية والفاخرة هو التهديد الرئيسي لبقائهم. لقد اختفت النمور من 90٪ من موطنها الأصلي ".



غادة والى على تويتر

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن التعاون الإقليمي ضروري للتصدي للتهديدات الجديدة ومجموعات الجريمة المنظمة فى عصر جائحة كوفيد 19.

وقالت الدكتورة غادة والى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إن التعاون الإقليمي ضروري للتصدي للتهديدات الجديدة من مجموعات الجريمة المنظمة في عصر كوفيد 19، تمت المناقشة مع 5 وزراء أفارقة وأكثر من 100 دولة عضو والاتحاد الأفريقى، شراكات لتعزيز الأمن والمرونة في أفريقيا، لا يمكننا التصفيق بيد واحدة!".

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ومن جهة أخرى أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، ضرورة الرياضة لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وعدلا وأمانا، لإعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد 19.

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن بحاجة إلى الرياضة لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وعدلا وأمانا، لإعادة بناء أفضل بعد كوفيد 19، وسيعزز مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، واللجنة الأولمبية الدولية الرياضة من أجل السلام والمساواة، وتدعم النزاهة الرياضية قبل عام 2021".

وفى سياق مختلف أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن 40%؜ من النساء حول العالم فقدن وظائفهن، وأن 70%؜ من ضحايا جريمة الاتجار فى البشر من النساء، و30%؜ منهم من الأطفال، وأن 60%؜ من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضه للمخاطر.