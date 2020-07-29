شكرا لقرائتكم خبر عن الخادم فى زمن الكورونا.. الأنبا باخوميوس يترأس "يوم الخدام" عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، نظمت اليوم السنوي الخامس والأربعين لخدام وخادمات الإيبارشية، بعنوان "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ في الضيق مواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَة، الخادم في زمن كورونا: (ألم، صلاة، رجاء)"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت الكنيسة، شارك في اللقاء، إلى جانب الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، بالإضافة إلى من يقارب عددهم 219 من خدام وخادمات الايبارشية.

يذكر أن الأنبا باخوميوس قد زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأسبوع الماضى، لتقديم التهنئة للواء المحافظ ولمواطنى محافظة البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ الأنبا باخوميوس المحافظ، قائلا: "نؤكد روح المحبة التى تجمعنا سويا ونتشارك في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى روح الود والمحبة التي تربط المصريين فى نسيج واحد يتجلى في المشاركات المتبادلة في جميع الأعياد والمناسبات.