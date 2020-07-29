شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مربى "ضباع" بمصر: حيوان رمة لكنه يعطيك الأمان فى داره..ومستحيل تعرف الذكر من الأنثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيوان رمة لا يعرف الرحمة ولا مرت عليه يوما لكنه آمن فى داره فإذا دخل الصياد وكره فإنه يصطاد بكل سهولة لانه يعطيه الامان فمن السهل ربطه وتقييده وعند خروجك به من وكره فينظر اليك نظرات الخيانة والكره ويبدأ فى اصدار اصوات الحزن والالم واذا فك منه ينتقم انتقام مميت هكذا تحدث الينا صلاح طلبة أشهر مربى ضباع فى مصر.

وفى حلقة جديدة من "فتحى شو" نقدم الى حضراتكم كل ما هو جديد عن حيوان الضبع الذى لا يعرف الرحمة وتدور حوله العديد من قصص السحر الاسود فمخه وجلده يستخدمه السحره فى هذا العمل الدنئ.

صلاح طلبه معروف بتربيه الحيوانات فلديه حديقة خاصة تضمن مجموعة من الحيوانات المفترسة والاليفة يتردد عليها المواطنين للتنزه ومن ضمن هذه الحيوانات الضبع .

ويقول "طلبة"، "الضبع حيوان رمة بياكل الجيفة او اللحمة المعفنة مبيسيبسش حاجة منها العضم والسنان كمان بياكلهم مبيرحمش الضحية وهو بيصطادها بياكلها وهى صاحية وبيخرج بطنها وهى تتنفس بعكس باقى المفترسات اللى بتموت الاول وبعدها بتاكل ده معندوش رحمة".

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وتابع، "بياكل اكتر من الاسد لان معدته كبيرة وفى عداء تاريخى بين الاسد والضبع، الاخير ميقدرش يهجم على ملك الغابة لوحده لكن لازم يكون وسط قطيع وممكن يعوروا الاسد ويهينوه كمان لكن لوحده الاسد يقتله فى دقيقة والاسد عنده عزة لما بجيبله الاكل بيكون مكانه مبيجريش عليك عشان ترميله حته لحمة جبتله او مجبتلوش هو مش فارق معاه انما الضبع لو روحت تحطله اللحمة تلاقيه بيزغرد من الفرحة وبيطلع صوت زى الزغاريد".

واردف، "الضبع صفاته تختلف عن باقى المفترسات فهو لديه شوكتين فى رقبته لا تكمنه من لف راسه فبالتالى هو يلف جسده كاملا لذلك نقول عليه حيوان آمن فى داره فإذا دخل عليه الصياد للامساك به لا يستطيع الدوران له لان جحره يكون عبارة عن ممر لا يستطيع الالتفاف لك لذلك فهو يعطيك الامان ومن السهل تقييده داخل وكره والخروج به ولكن عند الخروج يجد نفسه مقيد فانت بمثابة خنته ويبدا فى الصريخ وينظر لمن اصطاده نظرات الانتقام فاذا فلت ينتقم انتقام مميت".

واستكمل، ومن صفاته ايضا ان الانثى اشرس واضخم من الذكر ولديها عضو ذكرى مثل الذكر وخصيتين اكبر كمان، واذا دخل عليها الذكر للتكاثر وهى لا تريد فمن الممكن أن تقتله او تحدث به اصابات مميته ومن الصعب جدا التمييز بين الذكر والانثى الا وقت الولادة او تخديره والنظر على القضيب فاذا كانت الفتحة طولية فهو ذكر وعرضية فهى انثى.

وفى نفس السياق يقول حمادة طلبة، ان بعض السحره المغاربة يستخدمون مخ وجلد الضبع والعياذ بالله فى اعمال السحر الاسود ربنا يهديهم .