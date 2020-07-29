شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يرسل برقية تعزية لرئيس الكنيسة الكلدانية فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية للبطريرك الكاردينال الجاثليق مارلويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في وفاة شقيقته.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق، فى برقية التعزية، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نعزي صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال الجاثليق مارلويس روفائيل ساكو في انتقال شقيقته، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوى.

وتنتمى الكنيسة الكلدانية إلى المذهب الشرقى للكاثوليك، الذى يضم كنائس مستقلة من أصل شرقى والتى تحتفظ بشعائرها وتقاليدها ولكن تعترف بسلطة بابا روما.

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والكنيسة الكلدانية ليس لها علاقة مباشرة بشعب بابل القديم أو الكلدان فالكنيسة نشأت فى القرن الخامس عشر ميلادى نتيجة انشقاق حصل فى الكنيسة، وانقسمت بدورها عام 1964 إلى كنيسة المشرق القديمة وكنيسة المشرق الآشورية حيث اعتنق أتباع هذا الانشقاق مذهب الكثلكة، وقد حملت هذا الاسم أى الكلدانية ليتم تمييز أتباعها عن أتباع كنيسة المشرق القديمة الذين لم يتغيروا للكثلكة.

وطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950، وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني رفعت الى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر عام 1994، ومدبر الكنيسة في مصر هو الأب بولس ساتي .