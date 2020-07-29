شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، قدم خالص التهانى القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء بعيد الأضحى المبارك.

كما قدم حشاد التهنئة إلى كل رجال الجيش والشرطة والجيش الأبيض (أطباء وزارة الصحة) وإلى عموم الشعب المصرى وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء وأهل القرآن جميعا، قائلاً:"سائلين المولى عز وجل أن يمدهم بمدده وأن يحفظهم من أجل خدمة الوطن وأن يحفظ الوطن الآمن بأبنائه المخلصين وكل عام ومصر محفوظة بحفظ الله وعنايته ورعايته اللهم آمين".

وفى وقت سابق هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك ، سائلا الله (عز وجل) سائلا الله عز وجل أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد ، وأن يعينه ويسدد خطاه ، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.