شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اعتماد نتيجة الثانوية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس العديد من القضايا، بينها إجراءات الحكومة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتغطية لتصحيح الثانوية العامة، واعتماد النتيجة يوم الاثنين المقبل، فضلاُ عن تقارير اقتصادية وفنية ورياضية متنوعة واقرأ في الخليج 365 أيضا اعتماد نتيجة الثانوية الاثنين المقبل اعتماد نتيجة الثانوية الاثنين المقبل «التعليم»: راعينا الطلاب فى الأسئلة الصعبة خلال التصحيح.. ونسبة النجاح تتجاوز 79% ضوابط الاحتفال بعيد الأضحى ضوابط الاحتفال بعيد الأضحى "مدبولي" يعلن استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة خلال الإجازة.. ويحذر: سنعود لتشديد الإجراءات حال زيادة عدد الإصابات بكورونا.. المجازر تستقبل الأضاحي مجاناً.. وغرامات للذبح في الشارع.. 4 عنابر فى البساتين ولجان مكثفة للرقابة على الشوادر.. وإجراءات صحية مجانية للتعامل مع الذبائح ونصائح للمواطنين بطرق تخزين اللحوم الذهب يخترق التاريخ بـ 1000 جنيه للجرام الذهب يخترق التاريخ بـ 1000 جنيه للجرام المعدن الأصفر يكسب 5 جنيهات في تعاملات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 875 جنيهاً صلاة الأضحى من السيدة نفيسة بدون جمهور صلاة الأضحى من السيدة نفيسة بدون جمهور الأوقاف تنهى استعدادات البث على الهواء مباشرة Advertisements 150 لقاحاً في حلبة السباق على كعكة " 150 لقاحاً في حلبة السباق على كعكة " كورونا الصحة العالمية: 4 لقاحات بالمراحل الأخيرة من التجارب السريرية.. ويجب عدم تجاهل إجراءات الوقاية خلال العيد المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل حتى أول أيام العيد وضخ كميات إضافية من السلع مرشحون لـ"الشيوخ" مهددون بمغادرة السباق.. والشطب ينتظر مخالفي ضوابط الدعاية مرشحون لـ"الشيوخ" مهددون بمغادرة السباق.. والشطب ينتظر مخالفي ضوابط الدعاية إليسا ومحيى والثلاثي الشعبي.. ألبومات العيد منافسات على كل شكل ولون 600 ألف فرصة عمل على 60ألف فدان في "سفنكس الجديدة" 600 ألف فرصة عمل على 60ألف فدان في "سفنكس الجديدة" الحكومة تشكر القوات المسلحة على قلعة الروبيكى الصناعية رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بضوابط مواجهة «كورونا» وتطبيق الغرامات على المخالفين.. ويحذر: سنعود لتشديد الإجراءات وغلق الأنشطة.. وزير الداخلية: محاضر فورية بمتوسط 2500 مخالفة يومية.. ووزير النقل يعلن: زيادة سعر تذكرة قطار القاهرة الإسكندرية الأولى الفاخرة.. وزيرة الصحة: خروج جميع حالات كورونا بنُزل الشباب رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بضوابط مواجهة «كورونا» وتطبيق الغرامات على المخالفين.. ويحذر: سنعود لتشديد الإجراءات وغلق الأنشطة.. وزير الداخلية: محاضر فورية بمتوسط 2500 مخالفة يومية.. ووزير النقل يعلن: زيادة سعر تذكرة قطار القاهرة الإسكندرية الأولى الفاخرة.. وزيرة الصحة: خروج جميع حالات كورونا بنُزل الشباب 3 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع و 5 آلاف لنقل الجلود القاهرة والجيزة تواجهان المخالفات بفتح المجازر مع توقيع الكشف الطبى المجانى طوال العيد.. وعقوبات مشددة على الشوادر العشوائية

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