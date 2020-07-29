شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى.

وقال البطريرك فى تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الاضحى، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

فى سياق متصل، بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

وقال الدكتور القس أندريه زكي‏، فى نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وصباح اليوم الأربعاء، أوفد بطريرك الأٌقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق،‏ الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، لزيارة خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.