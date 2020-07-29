شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: القاهرة والإسكندرية تتصدر مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أعلى 10 مديريات من مديرياتها فى المحافظات فى مشروع صكوك الأضاحى الذى أطلقته الوزارة.

وقالت الوزارة إن المديريات العشر الأعلى فى مبيعات صكوك الأضاحى هى:"القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، بني سويف، المنيا، الإسماعيلية"

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

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وقالت الوزارة، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.

واختتمت الوزارة قائلة:"شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية"