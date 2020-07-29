شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حلوان ينعى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس جامعة حلوان في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، ووصف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الفقيد الدكتور محمد مشالي بأنه الغائب الحاضر في وجدان الوطن بعطائه ووفائه ، مؤكدا أنه سيظل قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة في سجل أبناء هذا الوطن الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة أبناء هذا الوطن، فقد كان رمزا للإنسانية والإيثار، وهبَ كل جهده ووقته وماله لمساعدة الفقراء، وقد بادلوه مكانة في قلوبهم مليئة بالحب والعرفان والتقدير.

وأضاف رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، لقد كان الدكتور مشالي للفقراء راهبًا زاهدا في محراب عيادته، يؤدي يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مأرب أو مطلب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من جاءه طالبا المعونة.

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ودعا نجم شباب الأطباء أن يهتدوا بهديه وأن يكملوا مسيرته وأن يكون لهم القدوة في العمل الإنساني, وقال: إن الوطن لا ينسي أبدا دور الأوفياء ويذكر دوما من أعطى, ويسطره بأحرف من نور، كما أشاد رئيس الجامعة بالخطوات التي اتخذها عدد من المسئولين لتخليد اسم الفقيد.