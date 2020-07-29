شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى ينقل تهنئة الرئيس السيسى للجالية بألمانيا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة الجالية المصرية بألمانيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشرت السفارة المصرية على صفحتها الإلكترونية "تتشرف سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا بنقل برقية التهنئة من السيد رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وذكرت أن البرقية مفادها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر.. أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سائلاً المولي – العلي القدير – أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار. عيد سعيد"

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