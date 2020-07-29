شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يطلق حملة لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد عن إطلاق حملة بمناسبة الاستحقاق الدستورى وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وتتضمن الحملة التعريف بمجلس الشيوخ، وكيفية تشكيله واختصاصاته، وعرض للنظم البرلمانية ذات المجلسين فى دول العالم، كما تدعو الحملة كل المواطنين المسجلين فى جداول الانتخابات بضرورة ممارستهم حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم والتى تتم تحت إشراف قضائى كامل، وعدم الاستجابة والتصدى لبعض الأصوات من الداخل والخارج التى تدعو لمقاطعة الانتخابات، ودعوة ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين المتنافسين على مقاعد مجلس الشيوخ أن تسود المنافسة روح الود والمحبة والاحترام وعدم الخروج على الشرعية و القيم والمبادئ. Advertisements ويأتى ذلك استمراراً للحملة التي نظمها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ سنة 2015 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت عنوان "انزل شارك مصر الأهم " وأضاف الاتحاد العام للجمعيات فى بيان اليوم إننا نعلم جميعاً الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن والتى تحتاج من الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد أمام كل القوى الخارجية التى تهدد أمن وسلامة الوطن.

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