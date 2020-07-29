شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: إجازة العيد 10 أيام وانهيار أجزاء من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن شبكة رصد الإخوانية نشرت خلال الساعات الماضية معلومات بشأن وفاة أحد قيادات الجماع الإرهابية داخل محبسه بقسم شرطة الزقازيق متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، لكن مصدرا أمنيا أكد أن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح المصدر أن المذكور محبوس على ذمة إحدى القضايا وحال ترحيله للعرض على النيابة المختصة شعر بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفى فور وصوله، وأفاد تقرير الكشف الطبى عليه بأن الوفاة ناتجة عن توقف عضلة القلب.

كما رصد موقع فالصو، تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنباء بشأن اتخاذ الحكومة قرار بأن يكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441 هجرى، 10 أيام تبدأ من الخميس 30 يوليو وتنهى الخميس 6 أغسطس.

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بالبحث عن حقيقة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2020 هي 10 أيام، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، وبمزيد من البحث تبين أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضى بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تفنيدا لشائعة انتشرت على السوشيال ميديا حول انهيار أجزاء من سد النهضة، وغرق غرف التوربينات به، لكنه بالبحث تبين أن الفيديو المتداول قديم منشور على موقع يوتيوب منذ شهر أكتوبر عام 2019، وبتتبع المعلومات الواردة بالبوست وجدنا أنه لا تواجد أى معلومات موثقة تفيد بانه حصل أى انهيار بسد النهضة، أما الفيديو المتداول فهو خاص بحدوث سيول كبيرة، وتم التقاطه بمجرى وادي العريش، بعد ملء سد الروافعة، وتجاوز المياه مستوى السد.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأربعاء، أعاد رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏للفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد منسوبًا إلى الفنان، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ‏المبارك.‏

الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، نفى مجددا علاقته بهذا الفيديو ، وقال: "يا جماعة ده كلام فارغ.. ده فيديو قديم ووضحت وقتها إنى ماليش علاقة بيه، وواضح من التزلك اللى لابسه إنه جزار، هو أنا اتجننت عشان أعمل كده؟"، وذلك ردا على أحد المتابعين له عبر حسابه على تويتر: "طمنا على صحتك يا أستاذ نبيل، بعد الفيديو اللى انتشر بتاع دبح العجل".