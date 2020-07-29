شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مضاعفة سلع غذائية و6 أنواع لحوم بالمنافذ بسعر مخفض في العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إنه تقرر مضاعفة السلعة الغذائية بمنافذ الزراعات المحلية، سواء الثابتة أو المتحركة، استعدادا لعيد الأضحى، وطرح كميات كبيرة من اللحوم، منها لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو، وكبدة 105 جنيهات، وضانى 105 جنيه، لحوم سوادنى 90 جنيها للكيلو، لحوم برازيلى70 جنيها، لحوم مفروم 70 جنيها، وطرح كميات كبيرة من الأرز7 جنيهات، بالإضافة إلى طرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدى، والخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسوا ق الخارجية بنسبة تخفيضات تصل لـ 25%.

وأضاف مدير تسويق الزراعات المحمية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار.

وتتابع وزارة الزراعة، من خلال لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والزراعات المحمية، ضبط الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، كما تقرر طرح كميات من اللحوم الحمراء الفرش، ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة.

وقال المهندس ابراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه تقرر زيادة المعروض من لمنتجات الزراعية والحيوانية ، وطرح كافة انواع اللحوم ، وذلك بالمنافذ التابعة للزراعة المحمية المنتشرة عبر المحافظات، وذلك لخفيف العبء على المواطنين ، وتقرر طرح كميات من البقوليات ، وزيت الزيتون ، والمكرونة والارز والصلصة والزيت والسمن البلدى ، وعسل النحل والمربات.



استعدادت عيد الاضحى



استعدادت منافذ الزراعة



اقبال المواطنين على شراء اللحوم



اقبال على منافذ وزارة الزراعة



اقيال على اللحوم



الاستعداد لعيد الاضحى المبارك



الاقبال على اللحوم

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الاقبال على شراء اللحوم



المهندس أحمد فتحى مدير تسويق منافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة



توافر اللحوم قبل عيد الاضحى المبارك



زحام على اللحوم قبل العيد



شراء اللحوم قبل العيد



عيد الاضحى المبارك



لحوم عيد الاضحى المبارك



منافذ الزراعات



منافذ بيع اللحوم (2)



منافذ بيع اللحوم



منافذ وزارة الزراعة



منفذ بيع اللحوم