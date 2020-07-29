شكرا لقرائتكم خبر عن المعادلة الصعبة فى السكة الحديد.. المصروفات 7.5 مليار جنيه والإيرادات 3 مليار "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اللواء كامل الوزير وزير النقل عن عدة نقاط هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم، وأبرزها أن مصاريف قطاع السكك الحديدية أكثر من 7 مليار جنيه، بينما الإيرادات 3 مليارات فقط، ورفع أسعار تذاكر قطار القاهرة الإسكندرية الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بداية من صباح غداً الخميس.



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