شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعين كاهنا جديدا فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم سيامة الخادم المقيم بإندونيسيا، أمير رمزى، كاهنًا باسم القس بيتروس في فبراير الماضي لمساعدة القس جون إدوارد كاهن الكنيسة فى إندونيسيا.

وأوضحت الكنيسة أن الكنائس القبطية فى دولة إندونيسيا، التي يتولى تدبيرها ورعايتها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال خدمة "سان بول" بإشراف القمص داود لمعى، هى خمس كنائس وهى: كنيسة القديس البابا كيرلس السادس والقديس سمعان الخراز في بيكاسي، وكنيسة الصعود في منادو، وكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول في سورابايا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوى الأنبا موسى فى مالانج، وكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس أبو نُفر السائح في وسط.

وأشارت الكنيسة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إندونيسيا قامت بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها ‏والمجتمع المحيط بها في إندونيسيا، من خلال اللقاءات الروحية عبر الإنترنت والخدمات ‏الصحية والاجتماعية التى قدمتها للمتضررين بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.