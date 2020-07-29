شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك وترميم عمارة الشربتلى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر السكة الحديد ستطبق على 38 قطار فقط وهى القطارات ذات العربات الجديدة والمطورة حديثا فقط، بينما باقى القطارات لن تتحرك اسعارها.



وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بموقع محطة مترو زمالك انه سيتم إعادة عمارة الشربتلى إلى سابق عهدها وسيتم اتخاذ كافة إجراءات الامان للسكان ،

وأعلن الوزير وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، وأن أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين مستمرة فى العيد.

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وتفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل عمارة الزمالك وسفارة البحرين المتضررين بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتابع أعمال حقن التربة مجددا فى المنطقة.

كانت الهيئة القومية للأنفاق قالت إنه لم يحدث أى نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط فى الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائى، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.