شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: نقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأى شكل من أشكال التهديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة أنه فى إطار متابعة جميع مستجدات قضايا المرأة المطروحة على الساحة، فقد تابع المجلس خلال الفترة الأخيرة الموضوع المتعلق بالتهديد بارتكاب العنف والإيذاء من قبل بعض الأشخاص ضد مؤسسى صفحات التواصل الاجتماعى، ومن بينها تطبيق (إنستجرام)، والتى تنشر بعض الوقائع لفتيات تعرضن للإيذاء والاعتداءات الجنسية .

وفى هذا الصدد، أكد المجلس القومى للمرأة أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأى شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، ويهيب المجلس بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى "15115" حتى يتم اتخاذ اللازم.

كما طالب المجلس كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات بسرعة الإبلاغ عن طريق آليات الإبلاغ الرسمية للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة، والتى تقوم بدورها بالبحث والتحقيق فى شأن تلك البلاغات.

وأكد المجلس القومى للمرأة أن أجهزة الدولة لا تتوانى فى التصدى لهذه الافعال واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة تحقيقا للعدالة.