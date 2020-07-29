شكرا لقرائتكم خبر عن عينه مليانة.. أمين شرطة يعثر على 200 ألف ويردها لصاحبها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أداء الأمانة مفتاح الرزق".. مقولة تربى عليها أبناء الأصول وأصحاب القيم الأصيلة، كما قالها سبحانه وتعالى في قرآنه "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، وهذا ما فعله أمين شرطة يدعي سامح أحمد وهو أحد أبناء قرية شبرا شهاب التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الذى عثر على مبلغ 200 ألف جنيه، وأعاده لصاحبه الذي كان مصابا في حادث سيارة.

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