الصين تهدى مصر مستلزمات طبية لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة، كمية من المستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من السفير الصيني لياو ليتشيانج مهداة إلى مصر في إطار التعاون لمواجهة انتشار كورونا.

وقال السفير الصيني بالقاهرة -خلال مراسم التسليم- إن البروفيسورة بنج لييوان قرينة الرئيس الصيني وجهت رسالة إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تشكر فيها مصر على مبادرتها بتقديم مساعدات طبية إلى الصين مع بدء تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدًا أن التعاون والتكاتف يعدان السلاح الأقوى للبشرية لمكافحة (كورونا).

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وأضاف أن قرينة الرئيس الصيني تقدم هذه الهدايا من المستلزمات الطبية إلى نظيراتها في 53 دولة إفريقية بما في ذلك مصر، بهدف مساعدة النساء والاطفال في الدول الإفريقية علي مواجهة تحدي فيروس (كورونا) المستجد في إطار دعم الشعب الصيني للشعوب الإفريقية.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شوقي إنه ينقل تحيات وشكر وتقدير السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، إلى قرينة الرئيس الصيني، مؤكدًا أن هذا التواصل يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين حكومة وشعبا.



وأوضح أن مصر استفادت من خبرة الصين في مواجهة الفيروس ما نتج عنه تراجع الإصابات خلال الأيام الأخيرة، واستطاعت التعامل بنجاح مع الفيروس، معربًا عن أمله أن تنتهي مصر والصين من تحدي فيروس (كورونا) المستجد لاستعادة زخم التعاملات الاقتصادية والصناعية بشكل أعمق بين البلدين.