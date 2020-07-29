شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: لجان لتيسير إجراءات صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لجان لتيسير إجراءات صرف معاشات اغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، حيث يتم متابعة كافة المنافذ من أجل صرف المعاشات وأيضا لمن تخلف عن الصرف فى المواعيد المحددة فى إطار حرص وزارة الوزارة وهيئة التأمينات على أصحاب المعاشات فى الحصول على مستحقاتهم بسهولة دون أى معاناةن خاصة كبار السن.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس الماضى من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم 26 و27 من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

