شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن تنازل 8 مرشحين فى انتخابات الشيوخ بـ 6 دوائر فردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن قيام 8 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالتنازل لمرشحين آخرين في 6 دوائر انتخابية بالنظام الفردي، وذلك خلال الفترة التي حددتها الهيئة لتنازلات المرشحين والتي تم نشرها اليوم في جريدتي واسعتي الانتشار، وذلك من أصل 787 مرشحا، ليصبح إجمالي المرشحين بالنظام الفردي 779 مرشحا.

ولم يشهد نظام القوائم المخصص لها أربع دوائر بإجمالي 100 مرشحا أساسيا بجانب 100 مرشحا احتياطيا، أي تنازلات من قبل المرشحين.

ويبلغ حالا عدد المرشحين في الفردي والقائمة معا 879 مرشحا، بجانب 100 مرشحا احتياطيا للقائمة.

وانتهى أمس الثلاثاء آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي شهدت قيام 8 مرشحين في 6 دوائر انتخابية بالتنازلات لآخرين بالاتفاق فيما بينهم، وأعلن أسمائهم اليوم الأربعاء، فيما تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتصميم نماذج بطاقات الاقتراع المتضمنة أسماء المرشحين الفردي والقائمة وصفاتهم ورموزهم الانتخابية، تمهيدا لاختيار إحدى تلك النماذج واعتمادها قبل إرسالها إلى المطابع المتعاقدة.

وتستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين التي انطلقت الأحد الماضي حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم 8 أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابى.

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وحظر الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.