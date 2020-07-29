شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه لا إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، وإقامة 6 مستشفيات و51 مركز رعاية في المشاعر المقدسة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزارة الداخلية حول إجراءات حج هذا العام، إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية، مضيفة: "سنعمل على توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج".

من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية بالعمل على تحقيق حج صحى وآمن فى ظل الظروف الحالية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.