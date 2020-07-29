شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ومواعيد القطارات الجديدة.. تطبيق الزيادة على أسعارها من الغد قدرها 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر السكة الحديد ستطبق على 38 قطار فقط، وهى القطارات ذات العربات الجديدة والمطورة حديثا فقط، بينما باقى القطارات لن تتحرك أسعارها.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الزيادة فى أسعار تذاكر القطارات الجديدة تصل إلى 25% تقريبا، وأن هذه القطارات تعمل بخطوط أبرزها القاهرة - الإسكندرية والعكس والقاهرة - أسوان والقاهرة - ايتاى البارود والعكس والقاهرة - بورسعيد والعكس والقاهرة- المنصورة والعكس والقاهرة - السويس والعكس.

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فيما يلى جداول القطارات الجديدة بما فيها القطارات الروسية والقطارات المطورة حديثا: