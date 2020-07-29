شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة عمالقة التكنولوجيا.. رئيس اللجنة: الشركات أصبحت أكثر قوة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى لرؤساء أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، وحدد رئيس اللجنة الفرعية ديفيد سيسيلين أنماط قضايا المنافسة في الملاحظات الافتتاحية للجلسة.

وسلط رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار ديفيد سيسلين، العضو المنتدب للتحقيق الذي استمر 13 شهرًا على عمالقة التكنولوجيا الأربعة، الضوء على الطرق التي توصلت بها اللجنة إلى أن تلك الشركات تعيق المنافسة في ملاحظاته الافتتاحية لجلسة الاستماع.

وقال إنه قبل جائحة COVID-19، كانت هذه الشركات تبرز بالفعل كأباطرة في اقتصادنا"، و"في أعقاب الجائحة، [هكذا] ، من المرجح أن تظهر أقوى وأكثر نفوذا من أي وقت مضى."

حددت ملاحظات سيسيلين ثلاثة أنماط وجدت اللجنة أنها شائعة بين الشركات وتطرح قضايا المنافسة:

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وقال إن المنصات تستخدم "سيطرتها على البنية التحتية الرقمية لمراقبة الشركات الأخرى - نموها ونشاطها التجاري وما إذا كانت قد تشكل تهديدًا تنافسيًا" وتستخدم هذه المعلومات للحفاظ على قوتها.

وأوضح أن المنصات "تسيء استخدام سيطرتها على التقنيات الحالية لتوسيع سلطتها" من خلال تكتيكات مثل تفضيل منتجاتها الخاصة.

جادل سيسيلين بأن هذه الممارسات "تثبط ريادة الأعمال ، وتدمير الوظائف ، ورفع التكاليف ، وتدهور الجودة".

قال سيسيلين: "ببساطة ، لديهم الكثير من القوة".