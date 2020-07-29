شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على الجيش السورى ونجل بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخزانة الأمريكية أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا تستهدف 4 أفراد وعدة كيانات، وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف كيانات منها الفرقة الأولى بالجيش السورى، بالإضافة إلى عقوبات على حافظ نجل الرئيس السورى بشار الأسد.

وأكد مسئول حكومى أن أمريكا فرضت تلك العقوبات على شخصا و9 كيانات بموجب قانون قيصر ساعدوا في تمويل "حملة الرعب" التي شنها الأسد، مضيفا أن، أمريكا ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب. وحذر المسئول مستثمرى الشرق الأوسط بأن أمريكا ستبدأ التحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الأسد.