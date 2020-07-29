مليار و200 مليون جنيه.. إزاي استولى عليهم مستريح الشرقية ؟ (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن القبض على مستريح جديد في محافظة الشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه. المتهم يدعى "ع. ع"، خصص نشاطه بمحافظة الشرقية عن طريق شركة بالتجمع الأول. واستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركته الخاصة، ادعى أنه يستثمر الأموال فى منطقة التجمع الخامس فى مجال العقارات. مع الحصول على فائدة ربحية أكثر من كافة البنوك قيمتها 40%، وبالفعل معظم الضحايا قاموا بإيداع أموالهم عند المتهم لتحقيق الربح. Advertisements وعندما اكتشفوا الخدعة لجأوا للحل القانونى بعدما انتهت كافة الطرق الودية لاسترداد أموالهم لمعرفة باقي تفاصيل القصة وكيف تم إلقاء القبض عليه شاهد الفيديو التالي..

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