شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال اجتماعه الأول المستأنف لعام 2020، الذي عقد اليوم الأربعاء، مصر نائبا لرئيس مكتب المجلس عن المقعد الأفريقي لمدة عام عن الفترة 2020/2021، حيث سبق انتخاب مصر خلال الدورة الأولي لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2019 لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023.

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هذا، وقد أعرب السفير خالد الأبيض - مندوب مصر الدائم لدي البرنامج - عن سعادته بانتخاب مصر لعضوية مكتب المجلس التنفيذي ممثلا عن المجموعة الأفريقية وتقديره للدعم الذي تلقاه الترشيح المصري من قبل الأشقاء من الدول الأفريقية، كما أشار إلى تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق مع أعضاء المكتب من ممثلي المجموعات الجغرافية الأخرى للأمم المتحدة نحو دعم عمل المجلس التنفيذي خلال العام القادم، واستمرار المتابعة مع سكرتارية البرنامج بشأن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "المدن والمجتمعات المحلية المستدامة".

يأتي فوز مصر بعضوية مكتب المجلس التنفيذي الجديد تتويجا لدور مصر الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقري البرنامج القُطري والإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة من بناء للمدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكن.