شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن الساحل الشمالى بسبب كسر فى خط رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع مياه الشرب عن مناطق الساحل الشمالى بالإسكندرية، وذلك نظرا لعطل وكسر مفاجئ فى خط رئيسى 800 مم بالكيلو 47 ساحلى، حيث سيتم إضعاف غرب الإسكندرية، من الكيلو 40 ساحلى وحتى الكيلو 47 ساحلى، وسيعاد ضخ مياه الشرب عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكان المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، قد أجرى جولات ميدانية اليوم الخميس، للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات على الطبيعة بمدينة برج العرب تأهبا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت شركة مياه الاسكندرية فى بيان لها،إلى أن الجولة بدأت بالمرور على رافع برج العرب الساحلى، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط وتقديم خدمة أفضل لأهالى المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.

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كما تابع المهندس أحمد جابر أعمال إحلال وتجديد خط "12"بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة.

وأكد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (١٢٥) لتلقى جميع الشكاوى؛ علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارئ.